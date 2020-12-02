“İzmir’de ‘zayıf zemin’ raporlu araziye çok katlı imar izni” iddaisı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:55

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin 80 kilometre ötede Bayraklı’da zayıf zeminlerdeki binaları yıkmasından ders almayan iktidarın İzmir’de farklı bölgelerde zayıf zemin raporu verilen alanlara çok katlı imar çıkarmaya devam ettiğini savundu.

Çınarlı’da eski Karayolları arazisine verilen imardan sonra Buca’da da aynı durumun ortaya çıkmasına tepki gösteren Beko, “İnönü Mahallesi’nde 7777, 7778 ve 7779 ada 1 nolu parsellerde jeolojik etüt raporlarında ‘taşıyıcı zemin niteliği taşımıyor’ şeklinde ifade edilen alanlara beş katlı ticaret ve konut merkezinin imarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanarak askıya çıkarıldığını basından öğrendik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet sitesinde de yer alan İmar plan raporunda zemin için ibretlik ifadeler yer alıyor! Alanı kapsayan jeolojik ve jeoteknik raporlarındaki ifadeler şöyle: Bu alanlarda kalınlığı 0.00-3.50 m arasında kontrolsüz dolgu tabakası taşıyıcı zemin niteliğinde olmadığından, yapı yükleri alüvyon ve rezidüel birimlerin mühendislik parametreleriyle çözülmeye çalışılmalıdır. Söz konusu alanla ilgili bu ifadelerin yer aldığı jeoloji raporları ise 2 Nisan 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış. Bu jeoloji raporuna rağmen alanda 5 kat ve 2 emsalle yapılaşmaya izin veriliyor” ifadelerini kullandı.

"BU İMAR İZNİ İNSANLAR DEPREMDE ÖLSÜN DEMEKTİR"

Buca’da eski tütün depoları olarak bilinen bu bölge için daha önce yapılan ve sınırsız kat iznini içeren imar planlarının iptal edildiğini de hatırlatan CHP’li Beko, “İmar planları daha önce Danıştay 6’ıncı Dairesince üç kez iptal edilmiş. Danıştay son olarak 14 Ekim 2019’da söz konusu parsellerde yapılan planlara yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Özelleştirme İdaresince tekrar plan düzenlemesi yapılan alanda son planlarda bina yükseklikleri 5 kat ve emsal de 2 olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 16 Kasım 2020’de Özelleştirme İdaresinin yaptığı planları bir kez daha onayladı. İmar planı değiştirilerek ticaret ve konut alanına çevrilen parsellerin 1995 yılında yapılan planlarda ise ‘resmi tesis’ alanı olarak görülüyor. Yani hem rant var hem de deprem yönetmeliğine aykırı, insan hayatını hiçe sayan bir imar izni. Bu imar izni göz göre göre insanları şiddetli bir depremde ölsünler iznidir! Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir, bunun takipçisi olacağız” dedi.