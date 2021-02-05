İzmir’deki Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi: 30 yurttaş gözaltında

05 Şubat 2021 Cuma, 19:51

İzmir Alsancak'ta Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polisin sert müdahalesi geldi. Yurttaşlar bu sırada öğrencilerin tartaklanmasına ve gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Eylemci öğrencilere destek veren HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni de sert müdahale nedeniyle polis müdürüyle tartıştı.

Akşam saatlerinde, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık grup, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü AKP’li Melih Bulu'ya tepki ve protestocu öğrencilere destek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Ancak, polis, daha önce de olduğu gibi, basın açıklamasına izin vermedi. Israrcı eylemciler ve sert müdahalede bulunan polisler arasında arbede ve kovalamaca yaşandı. Eylem ve kovalamaca Kordonboyu'na kadar ulaştı. Polis, ara sokaklarda ve Kordon'da yakaladığı öğrencileri gözaltına aldı. Birçok öğrenciye ters kelepçe takıldı. Bu sırada, çok sayıda yurttaşın, öğrencilerin tartaklanması ve gözaltına alınmasına tepki gösterdiği görüldü. Kordon'da yürüyüş yapan yurttaşlarla öğrencileri gözaltına alan polis ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.

Eylemci öğrencilere destek vermek için alanda bulunan HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni de sert müdahale nedeniyle polis müdürüyle tartıştı.

Olaylarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Değişik bölgelerden alana girmek isteyen gruplara müdahale eden polisin en 30 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

HDP Milletvekili Murat Çepni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’de Boğaziçi eylemine yine saldırı yaşandı ve 30’a yakın genç gözaltına alındı. Gündoğdu Meydanı’nda bekleyişimiz sürüyor!" dedi.