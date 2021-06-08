İzmir'deki deprem konutları Meclis'e taşındı: TOKİ'yi kim denetliyor?

08 Haziran 2021 Salı, 12:05

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıtlanması istemiyle verilen önergede iddialar hakkında Bakanlıkça yapılan denetim ve işlemler soruldu.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Barosu tarafından dile getirilen iddialar ile ilgili olarak CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği önergesi hakkında yaptığı açıklamada sağlıksız ve özensiz yapılan yeni projelerin yeniden bir can ve mal kaybına neden olmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Sındır ayrıca önergesi hakkında “Ülkemiz jeopolitik yapısı itibariyle afetlerin yaşandığı bir coğrafya. Sadece 2020 yılında üç büyük ilimiz olan İzmir, Elazığ ve Malatya’da yüzlerce canımızı yitirirken, çok fazla konut yıkıldı, birçoğu da hasar aldı. Meydana gelen afetin en yakını da 30 Ekim İzmir Depremi! Yaralarımızı yeni yeni sarıyorken, acısı tazeyken, bundan birilerinin ders çıkaramadığı anlaşılıyor. Biz yeni inşa edilecek konutların daha sağlıklı, güvenli ve dayanıklı olacağını umuyorduk. TOKİ gibi bir yatırımcı kamu kurumunun amacında; “kaliteli, nitelikli ve depreme dayanıklı konut stoku oluşturmaktır” ifadesi bulunmaktadır. Söz konusu amacıyla çelişen bir duruma dair ciddi bir iddia var. İzmir’de TOKİ tarafından yapılan konutlarda basına da yansımış olan fotoğraflar kamuoyunu hayli tedirgin etmektedir. Bu tedirginliğin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’u söz konusu iddialar hakkında bir açıklama yapmaya, göreve davet ediyorum. İzmir’de yapılan deprem konutlarının denetimlerinin kim tarafından yapıldığı ve sonuçlarının ne olduğu da aydınlatılmaya muhtaçtır.” dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Sındır önergesinde şunları sordu:

Depremde yıkılan binalar yerine yapılan yeni yapılarda özensiz, dikkatsiz ve konusu suç teşkil eden imalatların yapıldığı iddiaları bulunmaktadır. Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara ya da adli makamlara bu konuda iletilen herhangi bir şikayet var mıdır? Varsa bu durum karşısında yapılan işlemler nelerdir?

İzmir depreminin ardından TOKİ tarafından yapılacak olan bina sayısı kaçtır? Bunların kaçı ihale edilmiştir? Kaçı ihale aşamasındadır?

İhale edilen yapıları hangi firma/firmalar kazanmıştır? Söz konusu yapıları teslim tarihi için öngörülen süre nedir? İhale edilen yapılardan kaçının yapımına başlanmıştır?

Yapımına başlanan projelerin denetimi kimler tarafından ne sıklıkla gerçekleştirilmektedir/gerçekleştirilecektir?

Yapımına başlanan projelerin denetimleri bugüne kadar düzenli yapılmış mıdır? Yapıldıysa herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir?