İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Rızabey Apartmanı enkazı önünde anma töreni düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 10:01
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı
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İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.


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