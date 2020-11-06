İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Rızabey Apartmanı enkazı önünde anma töreni düzenlendi.
İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.
Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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