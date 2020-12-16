İzmir'deki depremzede öğrencilere bilgisayar bağışı
Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD), 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminden etkilenen öğrencilere ulaştırılmak üzere aldıkları 56 dizüstü bilgisayarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teslim etti. Başkan Soyer, hassasiyetlerinden dolayı BASUSAD üyelerine teşekkürlerini sundu.
Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Çakarız, Genel Sekreter Nuri Göktepe ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Bağcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen öğrenciler için dernek üyelerince alınan 56 diz üstü bilgisayarı teslim etti. Başkan Soyer ise gösterdikleri duyarlılıktan dolayı BASUSAD üyelerine teşekkürlerini iletti. BASUSAD Genel Sekreteri Nuri Göktepe dernek olarak kendilerinin de karınca kararınca bir şeylerin ucundan tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Ziyarette son günlerin önemli başlıklarından biri olan kuraklığa değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Küresel iklim değişikliğinin sonunda bir çölleşmeye doğru gittiğimizin farkındayız. Tarımsal sulama da bu işin kafa yormamız gereken önemli başlıklarından biri. Akıllı sayaç kullanılmasından suyun tasarruflu harcanmasına kadar bir çok konu başlığı var. Derneğinizle ortak çalışmamızı gerektiren başlıkların çıkacağı ortada” dedi.
Belediye olarak önceliklerinden birinin kuraklığı önlemek için çalışmalar yürütmek olduğunu kaydeden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Yeni su kaynakları bulmak, mevcut suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Suyun yüzde 72'si tarımda kullanılmış. Böyle hoyrat kullanılırsa sonunda kuraklıkla karşı karşıya kalırız. Bunun için küresel iklim değişikliğine de gerek yok. O nedenle su konusunda daha hassas davranmalıyız.”
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