İzmir'deki yangın büyüyor!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 07:54

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

2 SİTE BOŞALTILDI

Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.

YANGIN KORU SİTESİ'NE SIÇRADI

İzmir’in Menderes ilçesindeki yangın, Özdere - İzmir Caddesi'nin ardından, Koru Sitesi'ne sıçradı. Jandarma ekiplerinin risk taşıdığı gerekçesiyle 79 hanenin bulunduğu Koru Sitesinde oturanlar, akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

Gece rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam eden yangının kontrol altına alınması için ekipler, çalışmalarını karadan yoğun şekilde sürdürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

İzmir’in Menderes ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden orman yangınına havadan müdahale, gece saatlerinde sona erdi. Rüzgar nedeniyle saatlerdir etkisini sürdüren yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.

"GÜZEL BİR BAYRAM GÜNÜNDE ÇOK KÖTÜ BİR OLAY YAŞIYORUZ"



Yangın yerine gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çile Mahallesi'nden başlayan alevlerin Özdere'ye doğru ilerlediğini bildiren Başkan Kayalar, şunları söyledi:

“Menderes Belediyesi olarak ekiplerimiz sahada. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin yangın söndürme araçları burada. Biz de iş makinelerimiz ve su tankerlerimizle destek veriyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de su tankeri talep ettik. Buradaki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tatil sitesinin tahliyesi için araç gönderdik. Gerçekten böyle güzel bir bayram gününde çok kötü bir olay yaşıyoruz. Menderes için, İzmir için, ülkemiz için çok kötü bir olay. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu yangınlar geçen yıllarda da oldu. Geçen sene Kurban Bayramı'nda da yaşamıştık. Şimdi Çile'den başlayan ve Özdere'ye doğru akan bir yangın söz konusu. Bu yangınlar, ormanlarımızı ve doğayı mahvediyor. Artık buna bir 'dur' denilmeli. Bu yangınların önüne geçilmeli. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız.”