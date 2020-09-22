İzmir'deki yangında 'yakarım bu Dikili'yi' detayı
İzmir'in Dikili ilçesinde zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken yangını bilinçli olarak çıkardığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Dikili ilçesinde saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesi’nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazözün ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipleri bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere Ayvalık, Bergama, Altınova gibi yakın ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
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Bu arada yaklaşık 2.5 hektar alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada görgü tanıkların iddiasına göre, ailesiyle tartışan M.C. (36) isimli kişinin, "Yakarım bu Dikili’yi" diye bağırdığı duyuldu.
Kısa süre sonra da çevre yolunun yakınında bulunan otluk alanda yangının başladığı ifade edildi. Yangını çıkarttığı ileri sürülen M.C., Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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