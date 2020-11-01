İzmir'den 3 acı haber daha geldi

İzmir'in merkez üssü Seferihisar'da gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 3 acı haber daha geldi.

(DHA)
01 Kasım 2020 Pazar, 09:51
İzmir'den 3 acı haber daha geldi
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İzmir’i vuran depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda ve Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor.

Ekipler, İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin ve Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 



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