İzmir'den 3 acı haber daha geldi

01 Kasım 2020 Pazar, 09:51

İzmir’i vuran depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda ve Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor.

Ekipler, İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin ve Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



