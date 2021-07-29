İzmir'den ekipler Manavgat yangınına müdahale için yola çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale etmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen talep üzerine harekete geçti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan, gece boyunca hızla ilerleyerek yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınının söndürülmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ikisi 5'er biri de 15'er tonluk iki arazöz ve lojistik destek aracını, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 16 ton su kapasiteli iki tankeri destek için bölgeye gönderdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından “Yangının hızla söndürülebilmesi için İzmir'imiz ve hemşehrilerimiz adına destek araçlarımız yola çıktı. Tüm desteklerimizle yanınızdayız. Yaralarımızı beraber saracağız” mesajını paylaştı.
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