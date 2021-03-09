İzmir'den İtalya'ya gidecek olan konteynırdan 55 göçmen çıktı

09 Mart 2021 Salı, 13:48

Yaklaşık 6 gündür konteynır içinde bulundukları iddia edilen göçmenlerin, havasız kalmaları üzerine konteynırın tavanında ve yanlarından delikler açarak hava almaya çalıştıkları tespit edildi.



Açılan delikler yetersiz kalınca göçmenlerin duvarlara vurarak ve sesler çıkararak yardım istediği kaydedildi. Konteynır içinden çıkarılan göçmenlerin havasızlıktan bitkin halde oldukları gözlemlendi.





Göçmenlerin İtalya’ya giden bir gemiye yüklenecek olan konteynıra bindirildikleri tespit edilirken, bu yolculuk için kişi başı yüklü miktarda para ödedikleri iddia edildi. Liman içinde sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin gözaltında tutuldukları öğrenilirken, ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri ifade edildi.



Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.