İzmir'den İtalya'ya gidecek olan konteynırdan 55 göçmen çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir konteynır limanında, İtalya'ya gidecek olan gemiye yüklenmesi beklenen konteynırın içinde Irak uyruklu 55 göçmen yakalandı. 6 gündür kalan göçmenlerin havasız kalarak konteynırda delik açtıkları, ancak yeterli olmayınca sesler çıkarak yardım istedikleri öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 13:48
İzmir'den İtalya'ya gidecek olan konteynırdan 55 göçmen çıktı
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Yaklaşık 6 gündür konteynır içinde bulundukları iddia edilen göçmenlerin, havasız kalmaları üzerine konteynırın tavanında ve yanlarından delikler açarak hava almaya çalıştıkları tespit edildi.

Açılan delikler yetersiz kalınca göçmenlerin duvarlara vurarak ve sesler çıkararak yardım istediği kaydedildi. Konteynır içinden çıkarılan göçmenlerin havasızlıktan bitkin halde oldukları gözlemlendi.



Göçmenlerin İtalya’ya giden bir gemiye yüklenecek olan konteynıra bindirildikleri tespit edilirken, bu yolculuk için kişi başı yüklü miktarda para ödedikleri iddia edildi. Liman içinde sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin gözaltında tutuldukları öğrenilirken, ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri ifade edildi.

Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.


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