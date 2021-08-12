İzmir’den ortak çağrı: Eğitim anayasal haktır, okullar açılsın
Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili tartışmalar sürerken, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Eğitim Sen ve Veli-Der’den önemli açıklamalar geldi. Dört STK yaptığı ortak çağrıda okulların açılması için İzmir’den çağrıda bulundu.
Kurumlar tarafından yapılan ortak açıklamada, eğitimin anayasal hak olduğunu vurgulandı ve Eylül ayında okulların açılması için şu çağrıda bulundu:
“Türkiye okullarını, küresel salgın boyunca en uzun süre kapalı tutan ülkeler arasında yer aldı. Ülkemizde salgın mücadelesinde etkili önlemler almak yerine öncelikle okulları kapatarak eğitime ara verme yoluna gidilmiştir. AVM’leri açık tutarken, okulları kapatarak bulaş zincirine engel olma düşüncesi bu dönemin trajikomik durumlarından biri olmuştur. Okulların kapalı kaldığı dönemde ‘uzaktan eğitim’ uygulamaya konmaya çalışılmışsa da, ülkedeki öğrencilerin büyük bir kısmı buna erişememiştir. Eylül 2021’de okulları tüm kademeleriyle, mümkün olan en fazla gün yüz yüze eğitime açılması ve eğitim dönemi boyunca açık tutulması ülkemizin en önemli meselesidir. Bunun için acilen okullarda alınacak önlemlerin ortaya konması, buna yönelik fiziki şartlar ve insan gücü yatırımları ve hazırlıklarının yapılması gerekir. Okulların tam zamanlı yüz yüze açılmaması, ya da sene içinde uzun süreler kapanması durumunda milyonlarca çocuk ve gencin kayıpları derinleştirecek, sosyoekonomik gruplar arasındaki uçurumu daha da açacaktır. Okulların kapanması, salgında en son uygulamaya geçecek önlem olmalıdır. Küresel Salgın boyunca okulların açık olduğu ülkelerde yapılan çalışmalar okulların kapanmasının korona virüs yayılımını azaltmadığını, okulların açılmasının ise salgını şiddetlendirmediğini göstermiştir. Okul öncesi ve ilkokul yaş grubu hastalık riski altında değildir. Okulların açık olduğu ülkelerde Covid-19 hastası olan çocukların büyük kısmının virüsü okullarından değil, evlerinden ya da diğer kalabalık sosyal ortamlardan aldığı görülmüştür. Aşılma oranlarından bağımsız olarak okullar açılmalı ve açık kalmalı, yüz yüze eğitimin devamı yönünde gereken tüm çaba gösterilmelidir. Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye, bir an önce okulların açılması ve açık tutulması için gerekenleri yapmaya davet ediyoruz.”
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