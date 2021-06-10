İzmirim Kart kullananlar dikkat: Bakiye yüklenemeyecek
İzmirim Kart bakiye yükleme sistemi bakıma alınıyor.
İzmir Büyükşehir tarafından yapılan duyuruya göre kent içi ulaşımda kullanılan İzmirim Kart’a 11 Haziran Cuma 20:00 ile 12 Haziran Cumartesi 12:00 saatleri arasında dolum yapılamayacak. Büyükşehir kentlilere attığı mesajda söz konusu tarihlerden önce İzmirim Kart'lara dolum yapılması tavsiyesinde bulundu.
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