İzmirim Kart kullananlar dikkat: Bakiye yüklenemeyecek

10 Haziran 2021 Perşembe, 15:03

İzmir Büyükşehir tarafından yapılan duyuruya göre kent içi ulaşımda kullanılan İzmirim Kart’a 11 Haziran Cuma 20:00 ile 12 Haziran Cumartesi 12:00 saatleri arasında dolum yapılamayacak. Büyükşehir kentlilere attığı mesajda söz konusu tarihlerden önce İzmirim Kart'lara dolum yapılması tavsiyesinde bulundu.