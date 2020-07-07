İzmir'in Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde, saat 18.19'da, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18 kilometre altında meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi’nde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI
AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
Video Haberler
- Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı
- Köpek gibi çalışıyorum deyip yoksulluğa isyan etti
- AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında skandal sözler!
- Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı
- Erkan Baş'tan Habertürk'e çok sert tepki!
- Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın!
- Futbolcunun üzerine yıldırım böyle düştü!
- Küçükçekmece'de iki kardeşe dubalı saldırı anı kamerada
- Otobanda şoke eden görüntü!
- Personelde koronavirüs çıkınca banka şubesi kapatıldı!