İzmir'in Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

07 Temmuz 2020 Salı, 18:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde, saat 18.19'da, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18 kilometre altında meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi’nde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.