İzmir'in 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' sergisi CHP Genel Merkezi'nde

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:52

"Kadın dostu kent" İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'den sonra "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temalı karikatür yarışması düzenleyen ilk şehir oldu. Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen yarışmaya 62 ülkeden 549 çizer 1672 eserle katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda 62 eser sergilenmeye değer görülürken birinciliği Azerbaycan'dan Seyran Caferli kazandı. Yarışmanın ikincisi İsviçre'den Ernst Mattiello, üçüncü ise Türkiye'den Halit Kurtulmuş Aytoslu oldu. Belçika'dan Luc Vernimmen, Endonezya'dan Abdul Arif, Kazakistan'dan da Galym Baranbayev mansiyon ödüllerine layık görüldü.

İzmir'de dikkati çekecek noktalarda sergilenerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması sağlanacak eserlerin farklı illerde sanatseverlerle buluşturulması da kararlaştırıldı. Bu kapsamda TBMM, siyasi parti genel merkezleri, üniversiteler ve belediyelere çağrıda bulunulurken sergilenmeye değer görülen karikatürler İzmir'den sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'nde beğeniye sunuldu. Büyük ilgi gösterilen serginin daha sonra Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinde halka açık olarak sergileneceği bildirildi.

KILŞIÇDAROĞLU'NA HEDİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları rehberliğinde ortak akıl ile çalıştıklarını belirtirken, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği uluslararası karikatür yarışması ile kazanılan eserleri Ankara'da sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kökkılınç, eserlere gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirirken, toplumun ilerlemesinin bir cinsiyetin diğeri üzerinde hükümranlık kurması ile değil, her ikisinin yan yana ve başları dik olarak durmaları ile gerçekleşeceğini ifade etti.

Nilay Kökkılınç, yarışmada sergilenmeye değer görülen eserlerin toplandığı albümü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na armağan ettiklerini de bildirdi.