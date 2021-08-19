İzmirli depremzedeler dönüşüm için Erdoğan’ı bekliyor: Atın artık imzayı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen ve 118 kişinin yaşamını yitirdiği depremde evleri yıkılan veya hasar alan depremzedeler, yeni evlerini inşa etmek için 9.5 aydır bekliyor. Depremzedelerin konut sorununun çözülmesi için düşük faizli kredi arayışına giren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ile görüşerek 340 milyon dolarlık anlaşma sağladı. Ancak kredinin verilmesi için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 aydır imza atmıyor. Kredinin onaylanmamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP milletvekilleri de tepki göstererek “Depremzedelere destek olamıyorsunuz, köstek de olmayın. Atın artık imzayı” dedi.

ERDOĞAN ‘ÇOK İYİ’ DEDİ

Hasarlı binaların dönüşümü için buldukları kredinin Erdoğan’a takıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Projeyle ilgili Dünya Bankası ile görüştük. Depremden sonra 2 yılda çıkacak krediyi 4 ay içinde aldık. 340 milyon dolar için el sıkıştık. Bu müzakereleri Hazine ve İller Bankası ile de mutabık kalarak bitirdik. 21 Şubat 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuyu anlattım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Çok iyi. Tamam, ben bunu arkadaşlarla konuşacağım’ dedi. Aylar geçti. Kredi orada duruyor. Bu para Türkiye’ye girecek, 30 yıl vadeli, 0.92 faizli, 5 yıl ödemesiz. İzmir ekonomisini canlandırır. En az 7-8 bin konut yapacağız” diyerek kredinin onayda beklediğini açıkladı.

ÖLÜME TERK ETMEK DEMEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açıklamasının ardından CHP milletvekilleri de kredi için imza atmayan Cumhurbaşkanı’na tepki gösterdi:

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Önüne engel çıkardığınız bu kredi ile belediyemizi değil depremzede hemşerilerimizi cezalandırıyorsunuz. CHP’li belediyelere, halka hizmet yolunda daha fazla engel çıkarmayın. Krediyi onaylayın.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: Hazine garantisinin olabilmesi için de kredinin ülkenin yatırım programına dahil edilmesi ve Cumhurbaşkanı’nın onaylaması gerekiyor. Kredinin siyasi kıskançlığa yol açtığı, bunun için de kredinin hâlâ onaylanmadığı görüşünde olan insanlar var. Ancak Tunç Başkan AKP’li yetkililere açık açık “Bunu siz yapmış gibi gösterin, ben siyasi olarak bunu kullanmam” diyor. Daha ne yapsın, ne desin. Bu insanları göz göre göre ölüme terk etmek demek!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Binlerce depremzede aile AKP Genel Başkanının atacağı imzayı bekliyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır. İzmir’e, İzmirliye yapılan zulümdür.

CHP Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek: Dünya Bankası’ndan prestij denecek kadar düşük faizle bulunan krediye Cumhurbaşkanı keyfince onay vermiyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Cumhurbaşkanı’nın “Tamam” sözüne ve bu sözünün üzerinden altı ay geçmesine rağmen, neden onaylanmamaktadır?