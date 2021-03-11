İzmirli taksicilerden UBER tepkisi
İstanbul'da hizmet vermeye başlayan küresel taksi çağırma uygulaması UBER'in, Ankara'da da faaliyete geçmesine İzmir'deki taksi şoförlerinden tepki geldi.
İstanbul'da hizmet vermeye başlayan küresel taksi çağırma uygulaması UBER'in, Ankara'da da faaliyete geçmesine İzmir'den tepki geldi. İzmirli taksi şoförleri, "Esnafın kazancına göz diken ve kazanılmış haklarımızı elimizden almaya kalkan, bu firmaya ilk gün olduğu gibi bugün de karşıyız" diyerek uygulamanın Türkiye'nin büyük şehirlerinde yayılmasını eleştirdi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Esnafın kazancına göz diken bu firmaya karşı tepkimizi sergiliyoruz. Kazanılmış haklarımızı elimizden almaya kalkan uluslararası rant çevrelerinin uzantısı olan bu firmaya karşıyız. Haklı mücadele veren İstanbullu ve Ankaralı meslektaşlarımızın yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu firma birçok ülkede yasaklanırken, ülkemizde bir mahkeme kararının ardından yeniden faaliyete başladı. Buna daha fazla izin verilmemesi için çağrıda bulunuyoruz” dedi.
Celil Anık, İzmir'de dijital taksicilik sistemine geçmelerinin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını ifade ederek şunları şöyledi: “Bu şirket ülkemizde ilk ortaya çıktığında ‘tepki vermek yetmez, günün koşullarına göre kendimizi yenileyerek rekabet edebiliriz’ demiştik. Bu düşüncemizi EnTaksi İzmir ile hayata geçirdik. 2020’nin ilk günlerinde hizmete sunduğumuz ve şu an İzmir’deki tüm taksilerde uygulamada olan internetten taksi çağırma sistemimiz tüm Türkiye’ye örnek gösteriliyor, büyük memnuniyet topluyor. Bir ilk olan EnTaksi İzmir ile ne kadar doğru ve yerinde bir iş yaptığımızı son yaşananlar gösteriyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak biz üzerimize düşeni yaptık, esnafımız da EnTaksi İzmir’e sahip çıkarak üzerine düşeni yapıyor.”
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama