İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var
İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var...
İZMİT’te, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı.
20'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılara müdahale edildi.
Ekiplerin bölgede çalışmalara devam ediyor.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- Murat Yetkin: Şimdi ihtimaller ne?
- Tarihe geçecek kısalıkta canlı bağlantı
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı
- Hanefi Avcı'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
- Peker’in iddiaları ardından açıklama
- Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den açıklama