İzmit'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:43

Yangın, Sanayi Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 10.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın bahçesinde, geri dönüşüm yapılmak üzere bekletilen atık kartonlar, bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrika çalışanları ise, yığılı halde bulunan kartonlara itfaiye ekipleri tarafından ulaşılabilmesi için iş makinesiyle kartonları bahçenin diğer tarafına taşıdı. Yangında fabrika bahçesinde bulunan tonlarca atık karton kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.







