İzmit'te LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükselmeye başladığı LPG’li otomobil alev alev yanarak küle döndü.
Mevlüt A. idaresindeki LPG’li otomobil seyir halindeyken, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil alev topuna döndü. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre, yangının LPG’de deposundaki sızıntı sebebi ile çıktığı belirlendi.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada