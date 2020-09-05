İzmit'te müezzin kendisini boğazından bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
İzmit’te tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanan müezzin Zülküf Güneş (40), eşi Özlem Güneş’i (39) boğarak öldürdü. Bütün gece eşinin cansız bedeni başında bekleyen Zülküf Güneş, sabah olunca polis ekiplerini arayıp teslim oldu.
Olay saat 03.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Bir camide müezzinlik yapan Zülküf Güneş, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen din görevlisi eşi Özlem Güneş ile yaşadıkları evde tartışmaya başladı.
Özlem Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zülküf Güneş’i boğazından hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü.
Olayın ardından bütün gece eşinin cansız bedeni başında bekleyen Zülküf Güneş, gün aydınlanınca polis ekiplerini arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özlem Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Zülküf Güneş ise, ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yapılan tedavisinin ardından, gözaltına alındı.
EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Özlem Güneş'in daha önce eşi tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenilirken, cansız bendeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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