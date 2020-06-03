İzolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü 12 kişiye virüs bulaştırdı
Van'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ancak izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü, virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik
Mahallesi'nde yaşayan ve testleri pozitif çıkan otobüs şoförünün, filyasyon
ekiplerince evinde karantinaya alındığı bildirildi.
Şoförün izolasyon kurallarına uymaması nedeniyle virüsün 12 kişiye daha
bulaşmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde
sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda
kalması için tutanakla tebligat yapılmıştır. Ancak bir süre sonra
rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Kovid-19 testi pozitif
çıkmıştır. Sağlık ekipleri, bunun üzerine şahısla birlikte ikamette
yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Yapılan
testlerde ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı
olan 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından
pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesindeki apartman
karantinaya alındı."
Açıklamada, şoförün, Gedikbulak Mahallesi'nde ziyaret ettiği kayınpederinin
evinin de karantinaya alındığı belirtildi.
Van'da Kovid-19 vaka sayısının 503'e yükseldiği, 450 kişinin
ise iyileşerek taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedbir amaçlı
karantinada olan kişi sayısı 70 bin. Tedbir amaçlı karantinası hala devam
eden kişi sayısı da 19 bindir. Başkale ilçesine bağlı Örmetaş, Albayrak,
Ekecek, Gedikbaşı mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi,
Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi, Saray ilçesine bağlı Keçikayası,
Kazlıgöl mahalleleri. Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 5 ev,
Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova,
Kozluca ve Yalınağaç mahallelerinde karantina uygulaması devam
etmektedir."
Pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiği ve
normalleşme adımlarının atıldığı vurgulanan açıklamada, izolasyon
kuralları ve yasakların ihlal edilmesi nedeniyle Kovid-19 vakalarının
görüldüğü Van'da, tedbirlere uyulması istendi.
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