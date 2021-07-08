James Harden, Paris’te gözaltına alındı
NBA’de Brooklyn Nets forması giyen James Harden’ın Paris’te gözaltına alındığı ifade edildi.
ESPN’de yer alan haberde, tatil için Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan James Harden’ın polis tarafından gözaltına alındığı fakat tutuklanmadığı belirtildi.
Haberde, Kanye West ve Lil Baby ile birlikte Fransa’ya giden yıldız oyuncunun içinde bulunduğu aracın durdurulduğu ve polisler tarafından incelendiği kaydedildi.
HARDEN SERBEST KALDI
Kimlik kontrolünün ardından gözaltına alınan Lil Baby ve üç kişinin tutuklandığı ifade edilirken James Harden’ın serbest bırakıldığı belirtildi.
James Harden'ın formasını giydiği Brooklyn Nets, play-off'ta Milwaukee Bucks'a elenmişti.
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