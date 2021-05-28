Jan Oldu Riekerink'ten İskenderun FK'ya 3 yıllık imza
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Oldu Riekerink, İskenderun FK ile anlaştı.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderun Futbol Kulübü'nün CEO'luk görevine getirildi.
Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, CEO’luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun’a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
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