Jan Oldu Riekerink'ten İskenderun FK'ya 3 yıllık imza

28 Mayıs 2021 Cuma, 17:47

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderun Futbol Kulübü'nün CEO'luk görevine getirildi.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, CEO’luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun’a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."



