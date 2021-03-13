Jandarma Genel Komutanlığı bin 640 personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı için bin 640 muvazzaf/ sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 15 Mart 2021’de başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23.59’da sona erecek. İşte başvuru ayrıntıları…
Yeni yıl için bin 640 muvazzaf/ sözleşmeli personel alımı
yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı.
Buna göre Jandarma personel alımı başvuruları 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28
Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını sadece
"https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden
e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla
veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Adaylar KPSS puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru
sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar aday sınavlara çağrılacak.
BAŞVURU
ŞARTLARI
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik
TABLO-2 ve TABLO-3’de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak
veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda
olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının
yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış
denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen
bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen
denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos
2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan
KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış
olmak, Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar
mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS’nin Genel
Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit
veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife
malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j
maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve
üstü) almış olmak,
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre;
A - 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası
doğanlar başvurabileceklerdir.),
B - Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını
bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması
gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayanadaylar
için geçerlidir.),
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir
engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımakve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D
değerlendirme çizelgesinde 1 Numaralı Subay ve AstsubayAdayları Değerlendirme
Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kuruluraporu
almak,
(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri,
randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya
aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe
aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği
materyale bakılmaksızınüretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise
eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasınamahkûm
olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasınakarar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayıdevam etmekte
olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma
ileneticelenmemiş olmak,
(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından
disiplinsizlik, ahlaki nedenlerleçıkarılmamış olmak,
(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle
tedavi görmüş veya görüyorolmamak,
(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği
kesilenler hariç olmak üzere,herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet
teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlikeğitim kurumlarından
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından
başarısızolmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığındasubay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veyaçıkarılmış olmamak,
(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal
uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,yürüyüş ve mitinglerine karışmamış,
desteklememiş ve katılmamış olmak,
(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya
siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyeolmadığına dair beyan sunmak,
(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(19) Hamile olmamak.
Adaylar, başvuru kılavuzunun tamamına https://www.jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Duyurular/guncel/JGNKLIGI_2021_YILI_ASEM_BASVURU_KILAVUZU_10032021.pdf adresi üzerinden ulaşabilir.
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