Jandarma komutanının cansız bedeni bulundu
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K
Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürdürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
OLAY
Önceki akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- AKP'liler omuzdan indi, valilik yasak getirdi
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- AKP'liler omuzdan indi, valilik yasak getirdi
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu