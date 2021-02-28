Jandarma komutanının cansız bedeni bulundu

28 Şubat 2021 Pazar, 09:07

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.

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Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürdürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

OLAY

Önceki akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.