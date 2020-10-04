Jandarma minibüsü durdurunca dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı: Sığınmacılar havasızlıktan öldü
Van'da jandarmanın durdurduğu minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.
KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüsü ihbar üzerine durdurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler Ç.Ö, Ş.H, H.Ö. ile 3 araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır."
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