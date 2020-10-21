Jandarma operasyonunda 20 ton sahte içki ele geçirildi
Manisa’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 ton sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alınması sonrası serbest bırakıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi’nde sahte içki üretildiği istihbaratı üzerinde harekete geçti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda kaçak yollarla üretilen toplamda 20 ton sahte şarap ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ele geçirilen şaraplardan numune alınırken, variller halindeki şaraplar imha edilmek üzere Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.
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