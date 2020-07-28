Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura'nın ardından, İçişleri Bakanlığına bağlı askerlerin atama, tayin ve terfileri de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

60 ALBAY EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ise ilk kez general rütbesi ile atama yapıldı.

Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver, Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Bir sahil güvenlik albayı ise tuğamiralliğe terfi ettirildi.