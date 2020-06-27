Jandarma’daki darbecilere ceza yağdı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Dönemin Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı ise şehit eden eski albay Erkan Öktem 10 kez, 14 sanık ise 9’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları ile müşteki ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanıkların son sözünün alınmasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, eski Albay Erkan Öktem’in de bulunduğu 86 sanığı, “Anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 35 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

86 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Darbe girişimi sırasında karargâh çevresinde 8 kişinin şehit edilmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle sanıklar Ahmet Özcan, Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Erkan Öktem, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz, Süleyman Karaca, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak, Yasin Kayabaşı ve Yusuf Köz, 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan 17’sine 15 ile 12.5 yıl arasında değişen oranlarda ceza verdi. Bu sanıklardan tutuklu olmayan ikisi hakkında da tutuklama kararı çıkartıldı. 23 sanığa “silahlı terör örgütüne üye oldukları” gerekçesiyle değişen oranlarda hapis cezası verilirken, bir çoğu erlerden oluşan 45 sanık hakkında da tüm suçlardan beraat kararı verildi.

26 sanık için ise “haklarında karar verilmesine yer olmadığına” karar verildi. Mahkeme firari 10 sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.