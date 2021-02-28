Jandarma'dan operasyon! 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla Bulgaristan’dan getirilen uyuşturucu maddeyi Türkiye’de satmak isteyen şüphelilere operasyon düzenledi.
Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 126 kilogram uyuşturucu madde marihuana, 1 adet el telsizi ve 1 adet uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobil ele geçirildi. Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.
126 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu şüpheliler M.A.D. ve K.D.G.'nin yasa dışı yollarla yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeyi dağıtacakları bilgisini aldı.
Şüphelilerin kullandığı aracı adım adım takip eden jandarma ekipleri Edirne'de şüphelilerin bağlantılarıyla buluşabilmek için ıssız bir noktaya doğru yöneldiklerini belirledi.
Uzun süren bekleme sonunda buluşma noktasına gelen giden olmaması ve şüphelilerin buradan ayrılmak üzere hazırlık yapmaları üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipleri bir anda karşılarında gören Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G. isimli kişiler kaçmaya çalışsalar da çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerinde yapılan aramalarda 126 kilogram uyuşturucu madde marihuana, 1 adet el telsizi ve 1 adet uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobil ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler M.A.D. ve K.D.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin itirafları sonucu ortaya çıkarılan iş birlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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