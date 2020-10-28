Jane Austen Festivalleri

28 Ekim 2020 Çarşamba, 00:33





İngiliz yazar Jane Austen (1775-1817) dünyanın da en ünlü yazarlarından biri. Bir rahibin kızı; iyi bir eğitim almış. Virgina Woolf bir denemesinde onun için “İnsana ait değerleri onun kadar iyi anlayan ve kullanan başka bir romancı yoktur.” demiş (1925). Austen’ın bildiğimiz altı romanı var: Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Persuasion, Emma, Northanger Abbey ve Mansfield Park. Bunlar 40’tan fazla dile çevrilmiş; film, televizyon, tiyatro uyarlamaları yapılmış. Döneminin kadın algısını sorgulayan bir kadın olarak bu tavrını romanlarının cesur kadınlarına yansıtan Austen’ın “Janeites” olarak bilinen bir hayran kitlesi var…

Adına kurulan dernekler İngiltere’de; Kuzey Amerika kıtasında (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada) ve Avustralya’da festivaller düzenliyor. Yirmi yıldır İngiltere’nin Bath şehrinde yapılan Jane Austen Festivali’nin bu yıl küresel salgın nedeniyle 10-19 Eylül 2021’e ertelendiği açıklandı. Planlanan festival yürüyüşleri, okumalar, yazın ve eleştiri seminerleri, kostümlü partiler ve maskeli balo gibi 80’i aşkın etkinlik iptal edildi.

Jane Austen romanlarının değişmez sahnesi olan Bath’da Jane Austen Merkezi’ndeki ilk festival 2001’de bir hafta sonu düzenlenmiş. Sonraki on günlük buluşmalar dünyanın en uzun festivalleri arasına girmiş, dünya çapında 3500 katılımcıyı bir araya getirmeyi başarmış.

Naiplik dönemi İngiltere’sini canlandıran Kostümlü Geçit Töreni (Regency Costumed Promenade) 2004’te 30 kişi ile başlamış, ilk yıl katılanların çoğu Merkez çalışanlarıymış. Geçen seneki geçit törenine trampetler, dansçılar, askerler ve denizciler eşliğinde 500 kişi kostümüyle katılmış.

Avustralya’da Canberra’da geçtiğimiz nisan ayı için planlanmış olan Jane Austen festivali de seneye ertelendi. Kuzey Amerika’ya bakacak olursak; farklı eyaletlerde şubeleşen 5000 üyeli JASNA (Jane Austen Society of North America ) küresel salgında toplantılarını sanal ortama taşımış.

Kentucky’deki JASNA-GL, 12. Jane Austen Festivali’ni ilan edildiği gibi 10-12 Temmuz 2020’de ilk kez sanal etkinlikler, seminerler ve atölyelerle yapmış (Austen online).

Kansas’taki JASNA-KC de festivali etkinliklerini (Eylül-Ekim 2020) ve geleneksel Jane Austen doğum günü çayını (Aralık 2020) sanal olarak yapacağını duyuruyor. Dünyadan Jane Austen Festivali manzaraları böyle; erteleneni, sanal yapılanı; ülkeden ülkeye yaklaşım değişiyor...