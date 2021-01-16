Japon araştırmacılar sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi
Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
Japonya'da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan "oktenol" kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.
Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen "oktenolü" tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.
Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki "oktenolü" 10 dakika içinde saptayabildi.
Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
ABD'DEKİ DERGİDE YAYIMLANDI
Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor.
Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylelikle koku saptanıyor.
Araştırmanın detayları ABD'den Bilimsel İlerlemeler Dergisinde yayımlandı.
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