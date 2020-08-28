Japon medyası: Başbakan Şinzo Abe istifasını açıklayacak
Japon medyası, Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa edeceğini söyledi.
Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK, Başbakan Şinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu. Sputnik'te yer alan habere göre, 65 yaşındaki Abe'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.
2007 yılında da sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Abe, 2012'de tekrar seçilmişti.
8 yıldır başbakan olarak görev yapan Abe, ülkede en uzun süre bu makama sahip olan lider olma rekorunu elinde tutuyor.
Abe'nin oyları, koronavirus süreci ve partisindeki çalkantılı süreç ile birlikte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü.
Video Haberler
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu