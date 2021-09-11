Japon Prenses Mako gelecek ay evlenecek
Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun gelecek ay erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine gireceği bildirildi.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Mako evlendikten sonra yaşadığı İmparatorluk Konutu'ndan ayrılacak.
Ekimde evlenecek çift, yeni hayatlarını ABD'de sürdürecek.
Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor. Bu nedenle Mako sivil bir vatandaş statüsüyle, Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak.
Daha sonra Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak.
KRALİYET STATÜSÜNÜ KAYBEDECEK
Japonya'da geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.
Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de resmen nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.
Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık yansımıştı.
Ocak 2019’da Komuro yaptığı açıklamada ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.
Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Kasım 2020’de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu.
NARUHİTO'DAN İKNA VURGUSU
Japonya İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.
Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.
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