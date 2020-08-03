Japonlardan sıra dışı buluş: Sekiz dile çeviri yapabilen maske ürettiler
Covid-19 salgınının maske kullanımını 'yeni normal' haline getirmesi, Tokyo merkezli Donut Robotics şirketini harekete geçirdi. İletişim ve sosyal mesafeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış standart yüz maskelerine yüksek teknolojiyi adapte eden şirket, kullanıcıların konuşmalarını sekiz farklı dile sesli olarak çevirebilen bir akıllı maske üretti.
Cep telefonlarına yüklenebilen bir akıllı uygulamayla desteklenen 'C-Face' isimli akıllı maske, kullanıcının sesini yükseltip alçaltma ve konuşmaları Japonca, Çince, Korece, Vietnamca, Endonezyaca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere sekiz farklı dile çevirme kapasitesine sahip.
CNN Busines'tan Rebecca Cairns'in haberine göre, beyaz plastik ve silikondan imal edilen maske, kullanıcının akıllı telefonuna Bluetooth üzerinden bağlanıyor, ses için de gizli bir mikrofon barındırıyor.
Donut Robotics CEO'su Taisuke Ono'ya göre, standart bir yüz maskesi şeklinde tasarlanan C-Face, ön tarafındaki küçük delikler sebebiyle koronavirüse karşı korumuyor.
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