Japonya, 2023'te dünyanın ilk ahşap uydusunu fırlatmayı planlıyor
Japonya'da Kyoto Üniversitesi'yle özel bir şirketin ortak çalıştığı projeyle, 2023'te uzaya ilk ahşap uydunun gönderilmesi planlanıyor.
Ahşap işleme ve kerestecilik üzerine uzmanlaşan Sumitomo Forestry şirketi ve Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanları, çarşamba günkü açıklamalarında araştırmalara başladıklarını belirtti.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ağaçların işlenerek ahşaba dönüştürülmesi ve bunların uzayda kullanılmasına odaklanılan çalışmayla, dünyada aşırı hava durumlarının yaşandığı noktalarda da ahşap malzemenin kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Ahşap elektromanyetik dalgaları ya da Dünya'nın manyetik alanını etkilemiyor. Dolayısıyla ahşaptan yapılma bir uydunun içine anten ve irtifa kontrol mekanizmaları yerleştirmek mümkün.
Ayrıca ahşap uydu yörüngeden dönüşü sırasında hiçbir zararlı madde açığa çıkarmadan ve artık bırakmadan atmosferde tamamen yanarak yok olabilir.
Dünya'nın yörüngesinde uydulardan cıvata ve vidaya kadar yaklaşık 23 bin parçalık bir çöp yığını olduğu düşünüldüğünde, bunun uzay teknolojilerinde çığır açıcı bir çevreci çözüm olması muhtemel.
Öte yandan, proje yalnızca bununla sınırlı değil.
2024'te üniversite ve şirket işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında uzayda ahşaptan yapılar inşa edilip edilemeyeceği de araştırılacak.
Hava sıcaklıklarındaki değişim ve güneş ışığı gibi farklı unsurlara yüksek seviyede dayanaklılığı bulunan ahşap yapılar tasarlanması planlanıyor.
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