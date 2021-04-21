Japonya basını: Vaka artışı nedeniyle hükümet OHAL’i değerlendiriyor
Japonya hükümeti yeni Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Tokyo ve Osaka'da olağanüstü hâl ilan etmeyi değerlendiriyor.
Dünyanın en büyük kentlerinden Tokyo ve Osaka'da kent yönetimlerinin salgını önleyici tedbirler almasına imkân verecek olan olağanüstü hâl hakkındaki haber NHK televizyonunda yer aldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre virüsün daha bulaşıcı mutasyonlarından kaynaklanan binlerce yeni vaka görülürken, hükümetin bu hafta başkent Tokyo, Japonya'nın ikinci büyük kenti Osaka ve ayrıca Osaka'ya komşu Hyogo'da bölgesinde olağanüstü hâl ilan etmesi bekleniyor.
Tokyo Olimpiyatlarının planlanan başlangıcından sadece üç ay önce vakalardaki bu artış endişelere neden oldu.
Mainichi gazetesinde yer alan habere göre Tokyo Valisi Yuriko Koike, Japonya'nın yıllık "Altın Hafta" tatil dönemini kapsayan 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri ??arasında olağanüstü hâl ilan edilmesini talep etmeye hazırlanıyor.
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