Japonya eski Adalet Bakanı tutuklandı

18 Haziran 2020 Perşembe, 16:21

Reuters'ın haberine göre; Tokyo savcıları yaptıkları bir açıklamayla, eski bakan ve eşinin 2019 genel seçimlerinde Anri Kawai'nin seçilebilmesi için 5 kişiye 1.7 milyon yen (15.900 dolar) para ödediklerini belirtti. Anri Kawai o seçimde meclise girmişti ve hala milletvekili olarak görev yapıyor. Açıklamada bundan ayrı olarak Katsuyiki Kawai'nin de yaklaşık 90 kişiye toplam 24 milyon yen ödediği belirtiliyor.

Daha önce Abe'nin dış politika danışmanı olarak görev yapan Katsuyuki Kawai, geçen Ekim ayında eşiyle ilgili seçim usulsüzlükleri söylentileri üzerine bakanlık görevini bırakmıştı.

Birgün'ün Kyodo haber ajansından aktardığı habere göre, Katsuyuki Kawai'nin “Hayatımda ne hukuken ne de vicdanen utanç verici hiçbir politik etkinlik içinde bulunmadım" diye belirttiğini aktarıyor. Eşi Anri'nin de oy satın alma iddialarını reddettiği ancak avukatlarının tavsiyesi üzerine bir yorumda bulunmadığı belirtiliyor.

Japonya'da Milletvekilleri parlamento oturumu esnasında tutuklanamıyor. Anri Kawai Çarşamba günü Parlamento oturumu sonlandığında tutuklandı.

Kawai çiftiyle yakın ilişkileriyle bilinen Abe'nin koronavirüs sürecini etkili yönetemediği ve başsavcıların emeklilik yaşını yükseltme gibi girişimlerine yönelik tepkiler gerekçesiyle son zamanlarda seçmen desteğinin azaldığı belirtiliyor.

Nihon Üniversitesinden Siyaset Bilimi Profesörü Tomoaki Iwai, Reuters'e yaptığı açıklamada, “Abe’nin Kawai'yi Adalet Bakanı olarak atamasındaki sorumluluğu sorgulanacaktır. Oyları daha da düşecek" diye belirtti.