Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
Üst düzey bir Japon diplomatın, Güney Kore lideri Moon Jae-in'in Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşme arzusuyla alay ettiği ve Güney Kore liderinin bu tavrını, "mastürbasyon yapmaya" benzettiği ortaya çıktı.
France 24'e göre skandal, iki ülke arasında olimpiyat oyunlarına ilişkin yaşanan büyük anlaşmazlığın devam ettiği ve zarar gören bağların iyileştirilmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşti.
Seul yönetiminin, bu sözler üzerine Japon diplomatı dışişleri bakanlığına çağırdığı bildirildi.
Japon büyükelçi konuya ilişkin açıklamasında, "son derece uygunsuz" olarak nitelendirdiği sözleri söyleyenin yardımcısı Hirohisa Soma olduğunu itiraf etti, ancak sözlerini doğrulamaktan kaçındı.
'CEZAİ TEDBİR' ÇAĞRISI
Japon yetkililer "Görüşme sırasında bu tür terimler kullanılmış olsa da, Başkan Moon'a yönelik değildi" diyerek krizi hafifletmeye çalıştı.
Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun ise krizi bir adım ileri taşıyarak "cezai tedbir" çağrısında bulundu.
KAVGALI MÜTTEFİKLER
ABD'nin bölgedeki önde gelen müttefikleri olan Tokyo ve Seul yönetimleri arasındaki ilişkiler, Japonya'nın 20. yüzyılın başlarında Kore yarımadası üzerindeki sömürge yönetiminden kaynaklanan tazminatı ödeme konusundaki isteksizliğinden ötürü son derece gergin.
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