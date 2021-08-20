"Japonya Sovyetlere karşı biyolojik savaş planladı"
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Haziran 1945'te Sovyetler Birliği'ne karşı biyolojik bir savaş başlatmaya hazırlandığına ilişkin kanıtlar içeren belgelerin gizliliğini kaldırdı.
Sputnik'te yer alan habere göre, "biyolojik savaş planı" iddialarının merkezinde, Sovyet ordusu tarafından sorgulanan bir Japon tıbbi hizmet teğmeninin ifadeleri var.
FSB belgelerine göre Japon teğmen, 1950 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen sorgusunda, mikobakteri tüberkülozu (tüberkülozun etken maddesi) ve Paratyphi B'nin (paratifo) virüslerinin olası bir savaşta kullanılmasının yollarının arandığını itiraf etti.
Teğmen ifadesinde bu çalışmaları şu şekilde özetledi: "Kişisel olarak yürüttüğüm mikobakteri tüberkülozu ve Paratyphi B'nin araştırmaları, onları Sovyetler Birliği'ne karşı silah olarak kullanmak için gerçekleştirildi..."
İddialara ilişkin Japon'ya'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.
Video Haberler
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
- İstanbul'da sıra dışı hırsızlık olayı kamerada
- Takside dehşet anları
- Barış Pehlivan'dan çarpıcı değerlendirme
- Habertürk canlı yayınını karıştıran sözler
- Timsah bir anda böyle kaptı
- Taliban dehşeti kamerada!
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- Nusret'e çalışanlarından kötü haber!
- Taliban, BM'ye meydan okudu: Resmen ilan etti
- AB'den 'Türkiye' kararı: Tanıyacak
- Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde