Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi

06 Ekim 2020 Salı, 17:07

Japon yetkililer vizesiz seyahatin kaldırılmasına Covid-19 salgınını sebep gösterdi. Buna göre, Japonya turistik amaçlı seyahatleri de kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Sputnik’te yer alan habere göre, "Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya’ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir"