Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi
Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibarıyla vizesiz seyahati sonlandırdı. Gerekçe olarak Covid-19 salgını gösterildi.
Japon yetkililer vizesiz seyahatin kaldırılmasına Covid-19 salgınını sebep gösterdi. Buna göre, Japonya turistik amaçlı seyahatleri de kabul etmeyecek.
Konuyla ilgili olarak SHGM internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
Sputnik’te yer alan habere göre, "Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya’ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir"
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