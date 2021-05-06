Japonya "uçuşa yasak bölge" oluşturacak
Japonya, olası terör eylemlerine karşı olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturacak.
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olası terör faaliyetlerine karşı Tokyo Oyunlarının müsabaka yerleşkeleri üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturulacağını açıkladı.
3 kilometre çapındaki "uçuşa yasak bölge", müsabakaların başlamasının iki saat öncesi ile sona ermesinin bir saat sonrasına kadar yürürlükte tutulacak.
21 Temmuz-5 Eylül döneminde tüm irtifadaki uçuşları etkileyecek uygulama, ana müsabaka yerleşkesi başkentteki Ulusal Stadyumdaki açılış ve kapanış seremonilerini kapsayacak.
Aynı uygulama Tokyo dışındaki yarışma noktalarında da tatbik edilecek. Tokyo'daki Haneda Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerinin bu uygulamadan etkilenmeyeceği kaydedildi.
Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanıyor.
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