Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki Çiba eyaletinde, 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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