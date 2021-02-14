Japonya’da 7.3 şiddetinde deprem: 100’den fazla yaralı

14 Şubat 2021 Pazar, 10:26

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla yaralının olduğu bildirildi. Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Joban Otoyolunda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi.

Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğü, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Bölge geneli deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi.

TSUNAMİ RİSKİ OLUŞMADI

Deprem sonrası ajansa değerlendirmede bulunan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Satake Kenji, 2011'de yaşanan 9 büyüklüğünde Tohoku depremine atıfta bulunarak, "10 yıl sonra bu ölçekte bir artçı depremin yaşanması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

Kıyı dalgalanmalarına da değinen Satake, sarsıntının deniz yüzeyinden 55 kilometreden fazla derinlikte olması sebebiyle tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.