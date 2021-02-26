Japonya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL 5 eyalette kaldırılıyor
Japonya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL), 5 eyalette sonlandırılacak.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Covid-19 vaka sayılarında düşüş olan Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde OHAL uygulaması kaldırılacak.
Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde OHAL planlandığı üzere 7 Mart’a kadar sürecek.
Kararı Başbakan Suga Yoşihide, hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası, kamuoyuna duyuracak.
OHAL, 7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı. Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart’a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.
JAPONYA'DA 472 KİŞİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE
Covid-19 vaka sayısının 430 bin 165’e, ölü sayısının 7 bin 759’a yükseldiği Japonya'da 472 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.
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