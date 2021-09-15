Japonya’da Delta paniği! 59 yaş ve altında ölüm oranı artıyor
Japonya Sağlık Bakanlığı, 59 yaş ve altı kişilerde görülen Covid-19’a bağlı ölümlerde ciddi artış yaşandığını açıkladı. Tablonun nedeninin daha bulaşıcı olan Delta mutasyonu olduğu düşünülüyor.
Japonya Sağlık Bakanlığı, 59 yaş ve altı kişilerde görülen Covid-19’a bağlı ölümlerde ciddi artış yaşandığını açıkladı. Tablonun nedeninin daha bulaşıcı olan Delta mutasyonu olduğu düşünülüyor.
Japonya Sağlık Bakanlığı, 59 yaş ve altı kişiler arasında görülen Covid-19’a bağlı ölümlerin oranında ciddi artış yaşandığını açıkladı. Salgının temmuz ortasından eylül başına kadarki 5. dalgasında 59 yaş ve altı kişilerin Covid-19 ölümlerinin yüzde 20.6’sını oluşturduğu ifade edilirken, şubat ayı öncesinde ise aynı yaş grubundaki kişiler arasında meydana gelen can kayıplarının genel Covid-19 ölüm oranının yalnızca yüzde 3.8’ine tekabül ettiği hatırlatıldı.
59 yaş ve altı kişilerin ölüm oranının yaklaşık 5 kat artması endişeye neden olurken, tablonun nedeninin Covid-19’un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta mutasyonu olabileceği belirtildi.
VAKA SAYISI ARTIYOR
Japonya’da 125 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 50’si tamamen aşılanırken Delta mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmıştı. Hükümet ise diğer gelişmiş ülkelere göre yavaş ilerleyen aşılama kampanyası nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 652 bin 123’e ulaşırken, şu ana kadar 16 bin 922 kişi yaşamını yitirmişti.
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