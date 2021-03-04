Japonya'da derin dondurucu bozuldu, binden fazla aşı çöpe atıldı
Japonya'da, ilaç şirketi Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen 1032 aşı, muhafaza edildiği derin dondurucunun çalışmaması sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir sağlık kuruluşunda aşıların korunduğu derin dondurucu ile diğer cihazların aynı prize bağlanması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.
Kesinti sonrası, Pfizer üretimi 1032 adet Covid-19 aşısı, bırakıldığı derin dondurucuların durması sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yapılan soruşturmada derin dondurucuların, kurumdaki diğer elektronik cihazlarla aynı prize bağlanması sonucu yaşanan aşırı yüklenme sonrası durduğu ortaya çıktı.
Bakanlık, soruşturma sonrası sağlık kuruluşuna derin dondurucular için ayrı elektrik kaynakları kullanmaları gerektiğini içeren yönerge verdi.
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