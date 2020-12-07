Japonya’da kuş gribi Hiroshima'ya sıçradı, 134 bin tavuk öldürülüyor

07 Aralık 2020 Pazartesi, 10:18

Ülkedeki toplu kuş gribi vakalarının 2018 yılı sonrası ilk kez geçen ay görüldüğü Japonya’da salgın yayılıyor. Hiroshima eyaleti yönetiminden edinilen bilgiye göre, salgının bu seferki adresi Mihara şehri oldu. Dün bölgedeki bir çiftlikte çok sayıda tavuk ölümü yaşanması üzerine kuş gribinden şüphelenen yetkililer, yapılan testlerin ardından salgını doğruladı.

Tesisteki yaklaşık 134 bin tavuğun kuş gribi sebebiyle öldürülmesine bugün başlandı. Bu sabah itibariyle bölgeye giden Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de çalışmalara destek verdi. Salgından etkilenen tesis yakınında bulunan diğer 13 tavuk çiftliğine tedbir amacıyla tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirilirken, çiftliklere giriş-çıkış yapan tüm araçlar da dezenfekte edildi.



GENİŞ ALANA YAYILDI

Japonya’da Ocak 2018’den beri ilk kez 5 Kasım’da Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen toplu kuş gribi vakaları kısa sürede başka bölgelere sıçramış, salgın şimdiye dek Hyogo, Fukuoka, Miyazaki ve Nara’da 16 farklı çiftlikte görülmüştü. Salgının Hiroshima’da da doğrulanmasıyla bu yıl ülkede tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 17’ye yükselmiş oldu.

