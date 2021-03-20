Japonya'da Tokai 2 nükleer santralinin faaliyetleri durduruldu
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde bulunan Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetlerinin, bölgesel tahliye planlarının eksikliği nedeniyle durdurulmasına karar verildi.
Mito Bölge Mahkemesi, İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında konuşlu Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Hakim Maeda Eiko, santralin halihazırdaki tahliye planlarına ilişkin, "Elde edilebilir tahliye planları ile afet risk sistemlerinin uygulanabilirliği tartışmalıdır." ifadesini kullandı.
Tesisin 30 kilometre yarıçapında 940 bine yakın kişinin yaşadığına dikkati çeken Maeda, yakın çevredeki belediyelerin bölgesel tahliye planlarının geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Maeda, "Halihazırdaki durum, çevre bölgelerde yaşayanların kişisel haklarını ihlal edebilecek somut tehlike oluşturuyor." dedi.
Ticari olarak 1978'de çalışmaya başlayan Tokai 2 santrali, Japan Atomic Power (JAPC) firması bünyesinde bulunuyor. JAPC kararı temyize götüreceğini açıkladı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Mesut Yar özür diledi
- Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı!
- İstanbul için korkulan oldu!