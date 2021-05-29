Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Covid-19 yardımı

Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Covid-19 yardımı

AA
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:36
Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Covid-19 yardımı
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Japonya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Japonya, Covid-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.


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